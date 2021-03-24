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أخبار العالم

السعودية .. مفتي المملكة يرفع الأذان من الجامع الكبير نيابة عن المؤذن .. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:18 ص
مفتي المملكة يرفع
مفتي المملكة يرفع الآذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل شيخ، وهو يرفع الآذان من الجامع الكبير في الرياض"جامع الإمام تركي بن عبدالله".

ورفع مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ الآذان بالجامع الكبير، نيابة عن المؤذن، وهو ما لقي ترحيبا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل.

ولقي الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعجابا من المغردين على موقع "تويتر" حيث دعا السعوديون لمفتي المملكة بدوام الصحة والعافية.

ويتولى الشيخ عبدالعزيز آل شيخ منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء منذ عام 1999.
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