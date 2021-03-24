السعودية .. مفتي المملكة يرفع الأذان من الجامع الكبير نيابة عن المؤذن .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل شيخ، وهو يرفع الآذان من الجامع الكبير في الرياض"جامع الإمام تركي بن عبدالله".





ورفع مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ الآذان بالجامع الكبير، نيابة عن المؤذن، وهو ما لقي ترحيبا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل.





ولقي الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعجابا من المغردين على موقع "تويتر" حيث دعا السعوديون لمفتي المملكة بدوام الصحة والعافية.





ويتولى الشيخ عبدالعزيز آل شيخ منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء منذ عام 1999.

مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن.

https://t.co/8Ejd45OHvn pic.twitter.com/ejvdcQ7kfV — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 23, 2021

شاهد ..



مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ يرفع الأذان في جامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض نيابة عن المؤذن. pic.twitter.com/aIP0akMQrA — خبر عاجل (@AJELNEWS24) March 23, 2021