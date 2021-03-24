الكويت .. قرار جديد من النيابة بشأن عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال‎

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة، رفعت حجز الأرصدة عن عدد من المشاهير المتهمين في قضايا "غسل الأموال"، في إشارة إلى سقوط هذه التهم عن هؤلاء المشاهير، وتمهيدًا لحفظها.





وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادرها، إن متهمين آخرين تباشر النيابة تجهيز كتبهم الرسمية إلى البنك المركزي، لرفع الحجز عن حسابات عدد آخر من المشاهير المتهمين في ذات القضايا.





وأوضحت أن هذه الإجراءات في قضية "غسيل أموال المشاهير" تأتي تمهيدًا لحفظ هذه القضايا، بعد 10 شهور من التجميد.



