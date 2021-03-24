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أخبار العالم

الكويت .. قرار جديد من النيابة بشأن عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال‎

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:20 ص
قرار جديد من الكويت
قرار جديد من الكويت بشأن بعض المشاهير المتهمين بغسيل الأموال
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة، رفعت حجز الأرصدة عن عدد من المشاهير المتهمين في قضايا "غسل الأموال"، في إشارة إلى سقوط هذه التهم عن هؤلاء المشاهير، وتمهيدًا لحفظها.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادرها، إن متهمين آخرين تباشر النيابة تجهيز كتبهم الرسمية إلى البنك المركزي، لرفع الحجز عن حسابات عدد آخر من المشاهير المتهمين في ذات القضايا.

وأوضحت أن هذه الإجراءات في قضية "غسيل أموال المشاهير" تأتي تمهيدًا لحفظ هذه القضايا، بعد 10 شهور من التجميد.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن أن غالبية المشاهير الذين وجهت إليهم تهم "غسل أموال" في الفترة الأخيرة، استطاعوا تبرير نفقاتهم بفواتير رسمية، مشيرة إلى أن ما القضية المعروفة إعلاميا باسم "غسيل أموال المشاهير" تتجه إلى أن تصبح جُنحة، وليست جريمة "غسل أموال".\
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