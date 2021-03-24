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أخبار العالم

مصادر أمريكية تكشف معلومات جديدة عن هجوم كولورادو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:11 ص
مصادر أمريكية تكشف
مصادر أمريكية تكشف معلومات جديدة عن هجوم كولورادو
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قسم الخارجي
ذكرت السلطات الأمريكية أن المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، أحمد العلوي العيسى اشترى سلاحا جديدا منذ نحو أسبوع، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك السلاح هو المستخدم في الهجوم الأخير.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر أمنية في ولاية كولورادو الأمريكية، إن  أحمد العلوي العيسى اشترى بندقية في يوم 16 مارس قبل 6 أيام فقط من هجومه على متجر وإطلاق النار على المتواجدين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وأظهرت سجلات محكمة أمريكية أن أحمد العلوي العيسى، هو مواطن أمريكي ولد في سوريا عام 1999، ويعيش في مدينة أرفادا بولاية كولورادو.

كما أدين المشتبه به في جريمة اعتداء من الدرجة الثالثة منذ سنوات، وهي جريمة ارتكبها أثناء دراسته في المدرسة الثانوية، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وبحسب تقارير الشرطة فإن الواقعة التي حدثت عام 2017، ضرب العيسى طالبا آخر بقوة في رأسه وركله بعد سقوطه على الأرض، تاركا إياه غارقا في الدماء.

فيما قالت زوجة أحد أشقاء المتهم إن العيسى شوهد يلعب بمسدس يشبه "رشاش صغير" قبل يومين من الحادث.

واعتقلت الشرطة الشاب الأمريكي بعدما فتح النار على المتواجدين في متجر  بمنطقة تايبل ميسا، بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، حيث قتل 10 أشخاص بينهم صاحب محل وضابط شرطة.
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