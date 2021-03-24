القنبلة النووية.. ضباط مخابرات: إيران تخفي معدات لصنع السلاح الأخطر في العالم

ذكرت تقارير صحفية من نيويورك، إن هناك مخاوف لدى ضباط المخابرات الغربيين من قيام إيران بإخفاء معدات يمكن أن تستخدمها لصنع قنابل نووية بعيدًا عن أعين المسئولين الدوليين، وذلك في استغلالٍ لظروف خلافها مع أمريكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعنتها في الدخول في مفاوضات حول الاتفاقية النووية التي وقعت في عام 2015، وانسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.





وتزعم التقارير، أن هناك العديد من المواقع غير المعلنة التي يديرها الحرس الثوري، والتي تحتوي على الأجزاء والمضخات اللازمة لبناء أجهزة الطرد المركزي ، والتي تستخدم لتخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية.





ونفت إيران هذه المزاعم، لكنها تفاخرت في وقت سابق بأنها قد تخصب اليورانيوم بسرعة بنسبة 90٪ وتستخدمه لصنع أسلحة ضد إسرائيل.





وفي عام 2015 ، وافقت إيران على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية من شأنه أن يحد من قدرتها على إنتاج أسلحة نووية مقابل إعانات اقتصادية.





وعندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 ، أعلنت إيران أنها ستتراجع عن التزاماتها بالحد من تخصيب اليورانيوم.





واتُهمت إيران مرارًا وتكرارًا بانتهاك الصفقة سرًا، لكن التقارير الواردة من إيران غير مشجعة خاصة في الآونة الأخيرة.





في الوقت الحالي ، تمنع إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة العديد من مواقعها النووية.





ووجد المفتشون جزيئات اليورانيوم في موقعين خلال الصيف الماضي، وفشل المسؤولون الإيرانيون في تقديم تفسير ما وجده المفتشون.





قوال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتزم العودة إلى الاتفاق النووي مع ايران ، وإن كان ذلك مع مزيد من القيود على إيران .





ولدى إسرائيل والولايات المتحدة برنامج لتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.