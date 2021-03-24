انتخابات إسرائيل تقلب الموازين.. نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة وتراجع حزب الليكود

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تراجع حزب الليكود، وكتلة نتنياهو؛ وفقًا للنتائج الأولية لـ 89٪ من مراكز الاقتراع العادية التي أوردتها لجنة الانتخابات المركزية.





وحصلت كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا في الكنيست بعد فرز أكثر من 87% من الأصوات في انتخابات الكنيست بينما حصل المعسكر المنافس لـ نتنياهو على 56 مقعدًا.





وحصدت كتلة نتنياهو المكونة من الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والحزب الديني 59 مقعدا، إلى جانب يمينا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية.





وفاز حزب الليكود بـ30 مقعدا، و"يش عتيد" 18 مقعدا، وشاس 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، والصهيونية الدينية 6 مقاعد، و"تكفا حداشا" 6 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد.





وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، "أورلي أديس"، إن النتائج الأولية لمراكز الاقتراع العادية ستعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء وبعد ذلك ، ستبدأ لجنة الانتخابات المركزية في عد حوالي 450.000 مغلف مزدوج، وهي عبارة عن أوراق اقتراع من المستشفيات ودور رعاية المسنين والمبعوثين والجنود والسجناء ومراكز الاقتراع الخاصة بالعائدين في مطار بن جوريون الدولي وللمرضى والمعزولين من فيروس كورونا.



