ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المتهمة بخطف رضيع من مستشفى بالسيدة: أردت إثبات زواجي العرفي بتبني طفل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
كتب – محمد صبري :
بعد أن ضاقت بها السبل لإثبات زواجها العرفي من محبوبها، زين شيطانها التسلل إلى مستشفى أطفال بحي السيدة زينب، منتحلة صفة طبيبة، وغافلت أمًّا وسرقت رضيعها الذي لم يتجاوز الـ3 أشهر، وهربت فى محاولة لإثبات زواجها من محبوبها، إلى أن تم ضبطها.

أعاد رجال مباحث القاهرة البسمة للأم بعد عودة طفلها التى وجهت الشكر لرجال الشرطة على جهودهم، تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمة.

وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، وذلك على يد سيدة ترتدي " بالطو أبيض وبحوزتها سماعة طبية " وادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وقررت والدة الطفل المختطف في بلاغها، أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم وجدت السيدة قد اختطفت رضيعها ولاذت بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة ، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، وتبين ان المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى، عددا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب، واستقلت مترو الأنفاق ، تم ضبطها وإعادة الرضيع لأحضان أسرته.

وقررت المتهمة أمام رجال المباحث أنها قد ارتكبت الواقعة بسبب زوجها عرفي من محبوبها وأنها عاقر فهدأها شيطانيها خطف الرضيع وإيهام محبوبها أنها أنجبته من صلبة لإثبات زواجهما.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضنا مش غالي .. أم تلهث وراء الجنس وتتخلص من طفلها بسبب المتعة الحرام| تقرير

عرضا رضيعهما للبيع بـ 50 ألفا.. مدير نجدة الطفل يكشف تفاصيل الواقعة

جيران أسرة رضيعة البيع بالقليوبية .. ظروفهم صعبة والأم مريضة نفسيا

تفاصيل العثور على طفلة حديثة الولادة في صندوق سيارة نقل بالإسماعيلية

ضبط طبيبة مزيفة خطفت رضيعا من داخل مستشفى للأطفال بالسيدة زينب

ترشيحاتنا

التليفزيون المصرى يحصل على 3 مسلسلات رمضانية بطريقة الإهداء

ضبط طبيبة مزيفة خطفت رضيعا من داخل مستشفى للأطفال بالسيدة زينب

أبرز تصريحات الكينج مع صاحبة السعادة : كنت زملكاوى وبقيت بحب الأهلى.. لقيت نفسى فى الستينات من غير جواز ولا عيال

هل تقبل صلاة من ابتسم أو ضحك وهو يصلي؟ شاهد رد الإفتاء

بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. قرارات عاجلة لـ ديوان حاكم دبي

45 مليون مستفيد.. التموين تكشف إجراءات استخراج البطاقات للمواطنين | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرس دانيال يسلم خطاب مهرجان المركز الكاثوليكى لـ محمد منير .. صور

قرية الحوض الطويل بالشرقية سقطت من حسابات المسئولين.. والأهالي يحلمون بإدراجهم في حياة كريمة | شاهد

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق المصري ..صور