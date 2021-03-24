المتهمة بخطف رضيع من مستشفى بالسيدة: أردت إثبات زواجي العرفي بتبني طفل

بعد أن ضاقت بها السبل لإثبات زواجها العرفي من محبوبها، زين شيطانها التسلل إلى مستشفى أطفال بحي السيدة زينب، منتحلة صفة طبيبة، وغافلت أمًّا وسرقت رضيعها الذي لم يتجاوز الـ3 أشهر، وهربت فى محاولة لإثبات زواجها من محبوبها، إلى أن تم ضبطها.





أعاد رجال مباحث القاهرة البسمة للأم بعد عودة طفلها التى وجهت الشكر لرجال الشرطة على جهودهم، تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمة.





وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، وذلك على يد سيدة ترتدي " بالطو أبيض وبحوزتها سماعة طبية " وادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.





وقررت والدة الطفل المختطف في بلاغها، أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم وجدت السيدة قد اختطفت رضيعها ولاذت بالفرار.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة ، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، وتبين ان المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى، عددا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب، واستقلت مترو الأنفاق ، تم ضبطها وإعادة الرضيع لأحضان أسرته.





وقررت المتهمة أمام رجال المباحث أنها قد ارتكبت الواقعة بسبب زوجها عرفي من محبوبها وأنها عاقر فهدأها شيطانيها خطف الرضيع وإيهام محبوبها أنها أنجبته من صلبة لإثبات زواجهما.



