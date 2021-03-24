غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحى شرق أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بنطاق حى شرق أسيوط وذلك ضمن الحملات التى تشنها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة انتشار مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.





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كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس حى شرق يفيد بتردد العديد من الطلاب على احد القاعات بنطاق حى شرق للحصول على دروس خصوصية.





وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته للواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة من حى شرق ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة تجاه القاعة وتحرير المحاضر اللازمة.





وعلى الفور توجهت اللجنة المشكلة برئاسة ايمن محروس رئيس حى شرق ومروان الشب نائب رئيس الحى وبعض مسئولى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتم غلق القاعة وتشميعها وتحرير محضر بالواقعة وفرض غرامة فورية لصاحب القاعة واستكمال الاجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتم إخطار مديرية الصحة لتعقيم المكان بالكامل .





كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديرى الادارات التعليمية بكل مركز وحى بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات الامنية وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



