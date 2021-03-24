تركيا تفوز على هولندا 4-2 في افتتاح التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

حقق منتخب تركيا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على المنتخب الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا.









وافتتح بوراك يلميز التسجيل لـ تركيا في الدقيقة 15، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.





وفي الشوط الثاني، استمر تألق الأتراك، حيث سجل هاكان تشالهانجلو الهدف الثالث في الدقيقة 46.









وفي الدقيقة 75، سجل كلاسين الهدف الأول لـ هولندا، أعقبه لوك دي يونج بالهدف الثاني في الدقيقة 76.









وعاد يلميز ليؤكد تفوقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 81 من ضربة حرة مباشرة، مؤكدًا انتصار منتخب بلاده في المباراة.









وسنحت لمنتخب هولندا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما منحهم الحكم ضربة جزاء، لكن ممفيس ديباي أضاعها لينتهي الللقاء بخسارة الطواحين الهولندية 4-2.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب هولندا للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة السابعة، فيما ظل هولندا بلا نقاط في المركز السادس والأخير.









وجاء تشكيل منتخب هولندا كالآتي:





في حراسة المرمى:سيليسين





خط الدفاع: تيتي - دي ليخت - بليند - وينديل





خط الوسط: دي رون - دي يونج - فينالدوم





خط الهجوم: بيرجويس - مالين - ديباي