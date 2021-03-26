هند صبري تتصدر تويتر بعد ردها على مشاركتها في موكب نقل المومياوات

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #هند_صبري بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب انتقاد مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏‎‎لا مش عنصریه علی #‎#هند_صبری بس علشان سوء اختیار وهی قالت انها مش مصریه وفعلا هی مش مصریه لیه متمش اختیار ‎#سوسن_بدر_لموكب_المومياوات"، "‏‎#هند_صبري

سوسن بدر او حنان مطاوع الاتنين وجوه مصريه فرعونية جميله ليه نجيب هند صبري وهي مش مصريه وكلامي دا مش عنصري".

"‏هي الناس اللي بتهاجم ‎#هند_صبري علشان مشاركة في موكب المومياوات دي بجد فاهمة ولا بتستعبط؟ اولا هي مشاركة وسط فنانين كتير تانيين يعني ماحدش قال انهم اختاروها بدل المصريات ثانيا ايه السواد اللي في قلوب الناس اللي يخليهم يكسروا فرحة فنانة بعمل زي ده بمهاجمتها كده ؟!"

"‏تمام كده يا هند وضحت وهو ده الصح والف سلامة عليكي ربنا يشفيك ويعافيك

وانا شخصيا معنديش مشكلة في مشاركتك بس مع نجوم مصر ولو فيه عتب بيبقي علي اد المحبة والف سلامة عليك مرة تانية ‎#هند_صبري ".