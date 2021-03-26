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اقتصاد

15.9 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي إلى 15.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية.


ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.290 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو 18.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تراجع جماعي للمؤشرات.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10870.46 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.34% ليغلق عند مستوى 1842.89 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.48% مغلقًا عند مستوى 2788.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 13149.96 نقطة.
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