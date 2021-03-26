15.9 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو 18.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تراجع جماعي للمؤشرات.





تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10870.46 نقطة.





وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.34% ليغلق عند مستوى 1842.89 نقطة.





وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.48% مغلقًا عند مستوى 2788.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 13149.96 نقطة.