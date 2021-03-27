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مدير التشغيل: محطة أسيوط المركبة تنتج أكثر من ١٥٠٠ ميجاوات

السبت 27/مارس/2021 - 11:49 ص
المهندس جمال عثمان
المهندس جمال عثمان
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شيرين عادل
قال  المهندس جمال عثمان ، مدير التشغيل بمحطة أسيوط المركبة، إن انتاج المحطة يصل ل 1500 ميجاوات والتى تعد عملاقة بالنسبة للصعيد، وعبارة عن 8 وحدات غازية تنتج 1000 ميجاوات .

وأوضح "   عثمان  " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن عملهم يتم بناءأ على طلب التحكم القومى بالتواصل معه عن طريق امتلاك 4 وحدات غازية ونتربينة بخارية بإجمالى 750 ميجاوات . 

وأشار  إلى أن التحكم فى محطة كهرباء أسيوط المركبة إجمالى 600 ميجاوات كل مديول 300 ميجاوات بإجمالى ثلث الطاقة بنسبة 40% من انتاج الكهرباء ، لافتأ إلى أنهم يتحكمون فى  الأحمال ،  لافتأ إلى أن التحكم القومى للمحطة يتم من أول البوابة ومراقبة الميجاوات . 


ولفت إلى أن محطة كهرباء أسيوط المركبة يرتبط انتاجها ب احتياجات شبكة الكهرباء الموحدة حسب الاستهلاك الموسمى ، بالتنسيق مع التحكم القومى ، وضغط الغاز  ، مشيرأ إلى أنهم وصلوا ل 1500 ميجاوات  والذى يرتبط بحركة الهواء الخارجى  .

وتابع أنه منذ أواخر عام 2014 بدأت المشروعات الكهربائية تبنى بالإضافة لمحطات غازية بكفاءة تصل 33% والاستفادة من الغازات ب 500 ميجاوات  ، لافتأ إلى أن كافة الجهات التنفيذية دعمت هذا المشروع بعقد اجتماعات أسبوعية فى وزارة الكهرباء ، وتذليل كافة الصعوبات لاتمام تنفيذه ، مشيرأ إلى أن وزارة الكهرباء تختار المواقع بجوار مراكز الأحمال ، لتجنب نقل الطاقة لمسافات طويلة . 
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