مدير التشغيل: محطة أسيوط المركبة تنتج أكثر من ١٥٠٠ ميجاوات

قال المهندس جمال عثمان ، مدير التشغيل بمحطة أسيوط المركبة، إن انتاج المحطة يصل ل 1500 ميجاوات والتى تعد عملاقة بالنسبة للصعيد، وعبارة عن 8 وحدات غازية تنتج 1000 ميجاوات .





وأوضح " عثمان " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن عملهم يتم بناءأ على طلب التحكم القومى بالتواصل معه عن طريق امتلاك 4 وحدات غازية ونتربينة بخارية بإجمالى 750 ميجاوات .





وأشار إلى أن التحكم فى محطة كهرباء أسيوط المركبة إجمالى 600 ميجاوات كل مديول 300 ميجاوات بإجمالى ثلث الطاقة بنسبة 40% من انتاج الكهرباء ، لافتأ إلى أنهم يتحكمون فى الأحمال ، لافتأ إلى أن التحكم القومى للمحطة يتم من أول البوابة ومراقبة الميجاوات .









ولفت إلى أن محطة كهرباء أسيوط المركبة يرتبط انتاجها ب احتياجات شبكة الكهرباء الموحدة حسب الاستهلاك الموسمى ، بالتنسيق مع التحكم القومى ، وضغط الغاز ، مشيرأ إلى أنهم وصلوا ل 1500 ميجاوات والذى يرتبط بحركة الهواء الخارجى .



