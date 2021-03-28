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ديني

لن تتخيل أضرار اقتناء كتب السحر والمس عليك.. أمين الفتوى يحذر

الأحد 28/مارس/2021 - 09:03 ص
السحر
السحر
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شيماء جمال
تلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه "أقرأ كثيرا عن مس الجن للإنس وأشعر فى بعض الأحيان أن هذا الأمر ربما يحدث معى.. ماذا أفعل؟".

وأجاب "أمين الفتوى" عن السؤال قائلا: نصيحتى للناس جميعا بعدم الاقتراب من هذه الكتب لا بالقراءة ولا بشرائها أو اقتنائها ولا أى شيء من هذا القبيل.

وأضاف "عثمان" أن هناك بعض الناس أحيانا يكون عندهم شغف المعرفة والتطفل على أحوال تلك الكائنات، وكيفية علاج المس، فهذا ليس علما أصلا كى تقتنى له كتابا أو تقرأ كيف يخرجوا الجن.

وأوضح "أمين الفتوى" أنه شاهد أناس ممن يقتنون هذه الكتب بالفعل تأثروا بها، ولم ير أحد اقتناها ولم يقل أنه لم يتأثر بها.

ونوه إلى أنه راى رجلا تظهر عليه علامات المس، وعندما سأله هل تقرأ القرآن أجابه أنه يقرأ فى كتب عن المس.

واستطرد أنه يجب على السائل ألا يقرأ فى هذه الكتب مرة أخرى وعليه بالمداومة على الذكر وقراءة القرآن وآية الكرسى، ولا يخشى شيئا، لأن 90 % من الحالات التى تقرأ فى هذه المواضيع لا يكون عندها شيء وما يصيبهم يكون مجرد أمور نفسية.
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