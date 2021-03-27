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تكنولوجيا

بسعر رخيص.. شاومى تحدد الموعد الرسمى لإطلاق الهاتف الشبابى Mi 11 Youth Edition

السبت 27/مارس/2021 - 10:14 م
بسعر رخيص.. شاومى
بسعر رخيص.. شاومى تحدد الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها الشبابى
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ندى على
أكد أحد مديرى الإنتاج فى شركة شاومى الصينية عبر منشور رسمى له على موقع Weibo الصينى، أن الشركة قد حدد الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Mi 11 Youth Edition وهو نسخة شبابية ورخيصة الثمن من مجموعة هواتف Mi 11 . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Mi 11 Youth Edition سينطلق بعد غد فى 29 مارس، مع هواتف Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra الرائدة، والتى ستصدر بعدد من الميزات الكبيرة مع فارق سعر ملحوظ بينها وبين الهاتف. 

وسيأتى هاتف Mi 11 Youth Edition بشاشة قياس بشاشة قياس 6.81 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش أو ثقب صغير فى أعلي يسار الشاشة، بالإضافة إلى جسم نحيف جدا . 

وسيعمل هاتف Mi 11 Youth Edition بمعالج من نوع   Snapdragon 780 من شكة كوالكوم الأمريكية مع معالجة 5 نانومتر، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية الخاصة به على نواة Cortex-A78 والتى يفترض أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، مع دعم لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

وسيصدر  Mi 11 Youth Edition بسعر رخيص ليتناسب مع فئة الشباب، حيث من المحتمل ان يكون سعره فى حدود 7000 جنيه مصرى، بالإضافة إلى البطارية  ذات السعة الكبيرة التى قد تتجاوز 4500 مملى أمبير فى الساعة.  

 



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