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محافظات

الطفل محمد عبد الجليل .. طه حسين آخر بجنوب سيناء

الأحد 28/مارس/2021 - 09:02 ص
الطفل محمد عبد الجليل
الطفل محمد عبد الجليل ..طه حسين اخر بجنوب سيناء
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ايمن محمد
حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة لم تتجاوز العاشرة من عمره علاوة على أن صوته حسن في الإنشاد الديني 
 أنه الطفل محمد عبد الجليل الذي أطلق عليه أهالي جنوب سيناء طه حسين الصغير.

فقد ولد محروما  من نعمة البصر وهبه  نعمة البصيرة وحب القرآن الكريم  وحفظة ورغم سنة الصغير إلا أنه  حفظ القرآن الكريم  كاملا وهو فى العاشرة وانعم الله عليه بنعمة رعاية أولى الأمر وكرم فى عدة مناسبات محلية وعالمية وبحضور عدد من الوزراء ولقى رعاية خاصة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
 
الطالب محمد عبدالجليل محمد الغريب بالصف الأول الإعدادى بمعهد الطور الأزهرى 13 عاما،  ورغم أن جنوب سيناء تحظى بالأطفال الموهوبين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وهناك من هم فى مثل سنه وأصغر منه ويحفظون القرآن الكريم  كاملا، إلا أن ظروفه تتشابه مع ظروف الدكتور طه حسين  عميد الأدب العربى فى صغره  فأطلق عليه أهالي جنوب سيناء طه حسين الصغير.

وقال الطفل الموهوب  محمد عبد الجليل   لموقع " صدى البلد " الإخباري أن القرآن الكريم هو كل حياته  وعشق حفظ وتلاوة القرآن، مشيرا إلى أنه وجد  تشجيع من أسرته على ذلك  بعد التحاقه بالأزهر الشريف  علاوة على تشجيع المسئولين له وخاصة اللواء خالد فودة الذي كرمه مرات عديدة وهو ما شجعه على حفظ القرآن الكريم.
 
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الطفل محمد عبد الجليل .. طه حسين آخر بجنوب سيناء
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الطفل محمد عبد الجليل .. طه حسين آخر بجنوب سيناء
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