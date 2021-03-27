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أخبار العالم

الأمم المتحدة: نعمل على سحب جميع المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات

السبت 27/مارس/2021 - 10:37 م
يان كوبيش
يان كوبيش
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محمد عثمان
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم السبت، أنه يجري العمل على عدد من الملفات المتعلقة بإجراء انتخابات "بالجودة اللازمة" في ليبيا، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

وقال كوبيش في كلمة أمام اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، إن "البعثة الأممية وشركاؤها الدوليين تعمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في الـ 24 من شهر ديسمبر القادم".

وأشار كوبيش إلى أنه سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات "عماد السايح" قريبا "لمواصلة المناقشات حول المجالات التي يحتاج فيها إلى مزيد من الدعم ومزيد من المساعدة الفنية".

وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعهد قبل أيام بتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الموارد المالية اللازمة للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن كوبيش أن البعثة الأممية "تواصل العمل على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".

وأضافت الوكالة أن كوبيش دعا "جميع أصدقاء وشركاءها إلى احترام مطالب الليبيين حكومة وشعبا بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين من البلاد"، وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على "ضرورة أن تكون الدولة الليبية ذات سيادة كاملة دون أي وجود أجنبي غير مرغوب فيه".
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