طارق الخولي عن حادث قطاري سوهاج: غير مقبول تكراره

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الدولة تتعامل مع حادث قطاري سوهاج بكل شفافية ووضوح.





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك إصدار كلمة سريعة من الرئيس السيسي حول واقعة حادث قطاري سوهاج، وهو ما دفع كافة أجهزة للتعامل مع الواقعة بسرعة كبيرة.





وأوضح أن البرلمان غدا سيكون على متابعة مع تداعيات الحادث وعلى الإصرار عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، معقبا: "غير مقبول تكرار مثل هذه الحوادث على أرض الدولة المصرية".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مرفق السكة الحديد عاني كثيرا من الفساد والإهمال على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن معالجة شبكات الفساد التي تشابكت منذ العقود الطويلة تحتاج إلى التدخلات من جميع الجهات وتوفير كافة الإمكانيات لضمان وصولها إلى أقصي قدرة ممكنة.





وأردف أن هذه الحوادث تكشف مدى الفساد داخل المرفق، من فساد مالي وقصور وأهمال في العمل، إذ أنها أنواع من الفساد، مشددًا على أن تكرار مثل هذه الحوادث أمر غير مقبول، ويجب الوقفة هذه المرة قوية، ويجب أن يكون هناك وقفه حقيقة ضد المسئولين عن هذا الحادث، هذه الحوادث غير مبررة وهناك أكثر من شق بخصوص هذا الحادث.



