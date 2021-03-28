ندوة لـ سمير صبري ونادية الجندي.. تفاصيل اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث من الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تحمل هذا العام اسم سمراء النيل الراحلة مديحة يسري.





تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا، بمؤتمر صحفي للنجم سمير صبري، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، ويدير الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.





وفي تمام الحادية عشر صباحا، تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي لنجمة الجماهير نادية الجندي، ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.





وفي الثانية ظهرا يقام معرض لسمراء النيل النجمة مديحة يسري بقصر ثقافة الأقصر، بالإضافة للتكريمات والإهداءات وبحضور عدد من نجوم الفن.





كما يقام معرض "10 سنوات من الخيال" في تمام الرابعة مساء بقصر ثقافة الأقصر، بحضور الكاتب سعد القرش لتوقيع الكتاب الذي يحمل نفس الاسم.





وفي تمام العاشرة مساء يقام حفل تكريم 10 شخصيات مصرية و10 شخصيات أفريقية دعمت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مدار 10 سنوات.





ويشهد الحفل تكريم السينما السودانية وهي ضيف شرف المهرجان هذا العام، كذلك يتم إطلاق جمعية المهرجانات الأفريقية تحت إشراف النيجيري مايكل بريش





أما الأفلام فيبدأ عرضها في تمام الثانية عشر ظهرا، وتبدأ بالفيلم الكيني "الخطاب"، وفي الساعة الرابعة مساء يعرض فيلم "نابشي الموتى" من بوركينا فاسو





يعرض في تمام الرابعة فيلم "السيدة إف" من هولندا، وفي السادسة مساء يعرض الفيلم الجزائري "لا تحكوا لنا المزيد من القصص" ، كما يعرض الفيلم النمساوي "زاهو زاي "





ويعرض المهرجان في تمام السادسة مساء فيلم "الأخوة الأعداء" للمخرج حسام الدين مصطفى، وبحضور بطل العمل الفنان محيي إسماعيل.





وفي الثامنة مساء يعرف الفيلم المغربي "زنقة كونطاكت "، كذلك يعرض الفيلم النيجيري "وساطة"، ويعرض أيضا فيلم "الغسالة" بحضور بطل العمل النجم محمود حميدة