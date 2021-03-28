وفد الكنيسة الروسية يزور دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبرفقتهم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.





كما زار الوفد الرهباني اليوم أديرة وادي النطرون، حيث بدأت زياراتهم صباح اليوم بزيارة دير البراموس تلاها زيارة دير السريان قبل أن يتوجه يتوجهوا إلى دير القديس الأنبا بيشوي.





تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.





من ناحية أخرى، نال أربعة من الآباء كهنة إيبارشية المحلة الكبرى اليوم رتبة القمصية، منهم ثلاثة من كهنة مدينة المحلة وكاهن إحدى قراها.





جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام للإيبارشية صباح اليوم بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، والقمامصة الجدد، هم: القمص يوأنس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، والقمص أندراوس موريس كاهن كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بالمحلة الكبرى، والقمص أنطونيوس أليشع كاهن كنيسة السيدة العذراء بقطور، والقمص بسنتاؤس بقطر كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى.





وأقيمت مساء اليوم السبت صلوات تجليس أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد نيافة الأنبا فام، والذي تمت سيامته في درجة الأسقفية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في السابع من شهر مارس الجاري.





حضر التجليس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات المحافظة وأعضاء البرلمان، كما شارك في صلوات التجليس عدد من أحبار الكنيسة.

وألقى محافظ المنيا كلمة مناسبة، وألقى كذلك بعضٌ من الحضور كلمات، وفي الختام تكلم نيافة الأنبا فام، شاكرًا الجميع.





وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تلقيه للجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة "كنيسة ف بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".





وتلقى قداسته سؤال من أحد الشباب عن مدى صحة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، برغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات، وأجاب قداسة البابا إن هذه اللقاحات تم انتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فاعليتها، وأن ما يتردد عن بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة. معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.



