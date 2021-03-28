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أخبار العالم

التحالف يحبط عملية إرهابية بحرية لمليشيات الحوثي .. تفاصيل

الأحد 28/مارس/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن تدير زورقين مفخخين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وبحسب "الشرق" السعودية، قال التحالف إنه دمر زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة اليمنية.

وأضاف التحالف أن الحوثيين زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

وتابع أن الحوثيين يواصلون تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

جاء ذلك بعد إعلان التحالف التصدي لهجوم حوثي جديد تجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف إنه اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطقلتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف أن الحوثيين يواصلون المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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