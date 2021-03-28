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فن

مروان خوري يستعد لـ حفل زفافه .. تفاصيل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:02 ص
مروان خورى
مروان خورى
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شروق حمدى
أعلن المطرب اللبنانى مروان خوري عن استعداده للزواج خلال 2021، وذلك خلال برنامج "ET بالعربي"، حيث أكد أنه لن يحتفل بإقامة حفل زفاف ضخم وسوف يقتصر الحفل على المقربين فقط.

وأشار مروان خوري، إلى أنه يرغب في الاستقرار خلال الوقت الحالي، خاصة أن زوجته المستقبلية تفهمه جيدًا وتحب موسيقاه. 

وأضاف المطرب اللبناني،أن أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية. 

يذكر أن أخر أعمال مروان خورى اغنية "مش مرتاحة"

من ناحية أخرى طرح مروان خورى أحدث كليباته، والذى يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من إخراج فالنتينا، من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى.


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