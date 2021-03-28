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تعليم

تفاصيل المجلس التنفيذى لجامعة دمياط

الأحد 28/مارس/2021 - 08:35 م
المجلس التنفيذى لجامعة
المجلس التنفيذى لجامعة دمياط
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زينب الزغبي
عقد اليوم ،جامعه دمياط ، اجتماعها الدورى الخاص بمجلس ادارة الجامعه ،بجلسته رقم 157 برئاسة  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة السيد أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ومتمنيين الشفاء العاجل لمصابي الحادث. كما أعرب عن استعداد الجامعة بتقديم جميع سبل الدعم إذا تطلب الأمر ذلك.

كما وجه رئيس الجامعه، خالص الشكر والتقدير لمنسوبي الجامعة لما قدموه من جهود حثيثة أسهمت في إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح ملحوظ، ويخص بالذكر الكليات التي أعلنت عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة.

كما أكد  على النواب وعمداء الكليات ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة ووحداتها المختلفة خلال الفصل الدراسي الثاني.

كما وجه  نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات بضرورة التأكيد على  أعضاء هيئة التدريس بمراعاة اللياقة العامة في صياغة أسئلة الامتحانات مؤكدًا على أن أسئلة الامتحانات جزء تربوي لا يتجزأ من الأعراف الجامعية الراقية المتعارف عليها لدى منسوبي الجامعة كافة.

وقد وجه  بالبدء في تفعيل مقترحات الجامعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قد سبق وتم تقديم مقترحات الجامعة وكلياتها المختلفة للمساهمة في مبادرة "حياة كريمة" لجهات الاختصاص.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

1.منح مكافأة مالية قدرها (1000 جنيه) لأعضاء الجهاز الإداري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقديرًا لما يقدموه من جهود في تحمل الأعباء الإدارية نظرًا للعجز الشديد بالجهاز الإداري وخاصة بعد استحداث عدد 6 كليات خلال الـ 3 أعوام الأخيرة.

2.الموافقة على إنشاء برنامج (الروبوت والذكاء الاصطناعي) بكلية الحاسبات والمعلومات، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات.

3.الموافقة على زيادة قيمة تكلفة الوجبات الغذائية لتلائم طبيعة شهر رمضان المبارك لطلاب المدن الجامعية، على أن تتحمل الجامعة من مواردها الذاتية هذه الزيادة، دون تحمل الطلاب وأسرهم هذه الزيادة.

4.إحاطة المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تمديد عام استثنائي (حادي عشر) لهذا العام فقط للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية المعارين بالخارج، نظرًا لتعذر عودتهم بعد انقضاء العام العاشر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دول العالم كافة.

5.الموافقة على تجديد عضوية السيد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة عضوًا من الخارج بمجلس الجامعة لمدة عامين.
6.الموافقة على تخصيص مبلغ 800,000 جنيه (ثمانمائة ألف جنيه) للمشاريع البحثية الداخلية بالجامعة التي سيعلن عنها بواقع 500,000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) للمشاريع الممولة بحد أقصى 40,000 جنيه (أربعون ألف جنيه) للمشروع الواحد، و300,000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه) للمشاريع الممولة بحد أقصى 100,000 جنيه (مائة ألف جنيه) للمشروع الواحد.
7.منح عدد (1) لقب علمي لوظيفة أستاذ.
8.منح عدد (7) لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد. 
9.تعيين عدد (1) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة.
10.منح عدد (23) درجة دكتوراه.
11.منح عدد (27) درجة ماجستير.

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