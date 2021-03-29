حيل خارقة تحارب سموم الكبد وتحول جسمك إلى ماكينة حرق للدهون

أنواع عديدة من المشروبات تساعد على تطهير الجسم من السموم، خاصة الكلى والجهاز الهضمى ، وتساعد فى الوقت نفسه على إنقاص الوزن ، إليك أبرز تلك المشروبات ، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





- عصير الخوخ ودقيق الشوفان والزبادي

لتحضير العصير ، اخلط معًا:

ربع ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا





طريقة تطبيق المشروب ..





يمكنك مزجهم فى الخلاط الكهربائى وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم فهو يمنحك الشبع لفترة أطول







عصير الكرنب والليمون واللفت





قد لا يناسب هذا العصير أذواق الجميع ، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أنه مغذي ومفيد جدًا للجسم. وغنى بالالياف التى تمنحك الشبع لفترة أطول ويعد اهم عنصر فى المشروب مادة البوليفينول الغنية بمضادات الأكسدة

يوفر اللفت الموجود في العصير فوائد إضافية أيضًا. إنه رائع للحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وفقًا للدراسات ، وهو مليء بالفيتامينات المفيدة للجسم.



لتحضير العصير ، اخلط معًا كافة المكونات فى الخلاط وتناوليه بين الوجبات فهو يملاء المعدة ويمنحك الشبع لفترة أطول .

يوفر اللفت الموجود في العصير فوائد إضافية أيضًا. إنه رائع للحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وفقًا للدراسات ، وهو مليء بالفيتامينات المفيدة للجسم.لتحضير العصير ، اخلط معًا كافة المكونات فى الخلاط وتناوليه بين الوجبات فهو يملاء المعدة ويمنحك الشبع لفترة أطول .









مكونات المشروب ..





كوب واحد من اللفت

نصف حبة ليمون مقشرة و مقشرة

نصف موزة مجمدة

1/2 كوب من حليب اللوز غير المحلى

مغرفة واحدة من مسحوق البروتين (يفضل أن يكون نباتيًا)

ثلاث مكعبات ثلج

اختياري: الماء ، للقوام المطلوب

-عصير الجزر والجريب فروت لمساعدة الكبد



لتحضير العصير ، اخلط معًا:



حبة جريب فروت مقشرة

كوب واحد من الجزر الصغير

كوب حليب لوز

ملعقتان صغيرتان من العسل

ثمن ملعقة قرفة أو حسب الرغبة

كوب واحد من الثلج





طريقة عمل المشروب:





الخوخ مليء بالعناصر الغذائية ، والزبادي اليوناني المستخدم له الكثير من الفوائد علاوة على كل ذلك ، يحتوي العصير على الكثير من البروتين ، مما يجعلك تشعر بالشبع وتجعلك مستمرًا طوال اليوم.كوب واحد من شرائح الخوخ المجمدةكوب واحد من اللبن الزبادي اليونانيكوب حليب لوزربع كوب دقيق الشوفانتم تصميم هذا العصير لتقديم فوائد إيجابية للكبد ، والمساعدة في إزالة السموم مع تعزيز فقدان الوزن. من المعروف أن الجريب فروت يعزز الشعور بالشبع مع تزويد الكبد بالأدوات التي يحتاجها ليعمل بشكل صحي