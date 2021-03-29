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توك شو

من هم الأشخاص المعرضون لاكتئاب الفصول .. أخصائية نفسية تجيب

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:45 ص
أخصائية نفسية
أخصائية نفسية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة ولاء عبد الصبور، أخصائية الصحة النفسية، إن اكتئاب الفصول أمرا يحدث من الكثيرين ، وليس مرض وهمي أو غير صحيح ، موضحة أن ذلك يرجع لاختلال الساعة البيولوجية للجسم مع اختلاف التوقيتات.

وأضافت ولاء عبد الصبور، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، أن اختلاف الفصول يسبب خلل في عدد ساعات النوم ، مما يزيد من حدة الاكتئاب. 

وتابعت أن اكتئاب الفصول ليست حالة شاذة ، ولكنها منتشرة ، ويتشابه أعراضه مع أعراض الاكتئاب العادي.

وأكملت : "مش أي حد بيجيلو اكتئاب موسمي ، ولازم يبقا عنده اكتئاب أو نسبة اكتئاب أو ضغوطات ينتج عنها ذلك النوع من اكتئاب الفصول".
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