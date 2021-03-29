قمة نارية بين الأهلى والزمالك اليوم بدوري السلة

يستضيف الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا أشرف توفيق، الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة.

وتقام المباراة في السادسة من مساء اليوم على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة، وسيتم إذاعتها على شاشة القناة المصرية أون تايم سبورت.

وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 112 - 106، في اللقاء الذي أقيم وقتها على صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر المارد الأحمر بالجزيرة.

ويدخل نادي الزمالك تلك المباراة وهو في وصافة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بينما يدخل النادي الأهلي تلك المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.