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سيارات

تعرف على قيمة الدعم داخل مبادرة إحلال السيارات وفوارق الأسعار عن السوق

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:44 م
مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات
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اشرف عطية
اعلنت مبادرة احلال السيارات الملاكي أنها قامت بالتواصل مع شركة نيسان مصر بعد تعليقات عديدة تلقتها بخصوص تأكيد الكثيرين أن سيارة نيسان سنترا التي تباع في مبادرة الاحلال سعرها في السوق أقل من سعرها في المبادرة .

اسعار نيسان سنترا داخل مبادرة احلال الملاكي :

nissan sentra بيز في المبادرة للملاكي بسعر 261.000 جنيه وفي السوق 292.500 جنيه بفارق 31.500 جنيه عن سعرها في السوق و نيسان سنترا بيز في المبادرة للتاكسي بسعر 238.000 جنيه بفارق 54.500 حنيه عن سعرها في السوق . 

اما nissan sentra MID تباع داخل المبادرة بسعر 279.000 جنيه للملاكي في المبادرة بدلًا من 310.500 جنيه في السوق بفارق 31.500 ألف جنيه و تباع بسعر 256.000 جنيه للتاكسي في المبادرة بدلًا من 310.500 في السوق بفارق 54.500 جنيه.

وقالت المبادرة أن الشركة المصنعة للسيارة في مصر أكدت بأن أقل سعر للسيارة نيسان سنترا في السوق حاليا هو  292.000 جنيه وهو أعلي من سعر أقل نسخة للسيارة في مبادرة الاحلال بفارق 31 ألف جنيه حيث أن سعرها في فئة Base داخل المبادرة هو 261.000 جنيه . 

ووضح المسئولون عن المبادرة أن الفارق واضح للغاية وأن السعر يشمل الغاز الطبيعي في السيارات بجانب المزايا العديدة التي توفرها المبادرة والتي تشمل أفضل سعر فائدة 3% وتخفيض 50% من سعر وثائق التأمين فى السوق وبدون مقدم مما يجعل سعرها داخل المبادرة مميز للغاية .  
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