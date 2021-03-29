المدارس تبدأ تقييمات الترم الثاني.. طلاب 4 ابتدائي وأولى إعدادي يمتحنون كل المواد في ورقة واحدة "بالكمامة".. الأسئلة تقتصر على مناهج مارس والطلاب يشيدون بسهولتها.. وقرار لإنقاذ المصابين بكورونا

* تجهيز غرف عزل في المدارس للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بكورونا

* كل ما يتم الامتحان فيه في مارس يعتبر منتهيا ولن يدرج في امتحانات الشهور القادمة









انطلقت اليوم الاثنين امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020 / 2021، حيث أدى الامتحان اليوم طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى.









وتوافد طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي على المدارس منذ الثامنة من صباح اليوم، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث مر الطلاب على بوابات التعقيم، ثم خضعوا للكشف الحراري عليهم باستخدام الكواشف الحرارية المتاحة في المدارس منذ بدء جائحة كورونا، ثم تم إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات داخل لجان الامتحان ، مع الالتزام بالتهوية الجيدة في كل لجنة والتباعد اللازم بين مقاعد الطلاب، إلى جانب تجهيز غرف عزل في المدارس للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بأي من الامراض أو الأوبئة المعدية وخاصة وباء كورونا.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تابعت منذ صباح اليوم، مع جميع المديريات التعليمية وانتظام سير امتحان مارس الآن لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى.





وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان غرفة العمليات لم تتلق حتى الان اي شكوى من اسئلة امتحان مارس للصفوف المذكورة التي تمتحن الان ، مؤكدا ان الهدوء يسيطر على اللجان بجميع المحافظات.





وأشاد الطلاب الممتحنون بمستوى الامتحان ، مؤكدين أن الاسئلة لم تخرج عن المناهج التي تم دراستها في شهر مارس.









وكانت أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات مارس لطلاب المدارس و رصد الشكاوى.





وقالت مديرية تعليم القاهرة ، أنه تم تعقيم وتنظيف جميع مدارس القاهرة بجميع فصولها ، استعدادا لاستقبال الطلاب من اليوم لاداء امتحان شهر مارس





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان مارس الذي يؤديه اليوم طلاب الصفين الرابع الابتدائي و الاول الاعدادي ، كما يؤديه خلال الايام القادمة باقي طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، تم وضع كل اسئلته على المنهج الذي تم تدريسه في مختلف المواد خلال شهر مارس فقط





وقالت وزارة التربية والتعليم : يعتبر ما يتم الامتحان فيه في مارس منتهيا ولن يدرج في امتحانات الشهور القادمة





و وفقا لمواعيد امتحانات شهر مارس ، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات المرحلة الابتدائية في المواعيد التالية:

- يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١

- يعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١

- يعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١





وتعقد امتحانات المرحلة الإعدادية في المواعيد التالية :

- يعقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١

- يعقد اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١





وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من أولياء أمور طلاب المدارس عبر جروب تكنولوجيا معلومات التابلت عبر تطبيق واتساب، حول مصير التلاميذ الدارسين بالصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي، المصابين بكورونا، والذين من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس بالنسبة إليهم الاثنين القادم.





من جانبه، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرد على هذا الاستفسار، قائلًا "من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤدِه".





و أعلنت أمس الاحد ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”.





ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا لمتابعة هذه عرض هذه النماذج الاسترشادية للامتحانات ، على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/

كما أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم ، عن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة ، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات ، وذلك إلى جانب اتاحة المناهج الدراسية أونلاين





وقالت منصة حصص مصر موجهة كلمة لطلاب المدارس : وفر وقتك ومجهودك وذاكر وراجع واستعد للامتحانات المُجمعة من خلال منصة حصص مصر جونيورز ، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.





ويمكن لمن يهمه الامر الانضمام الآن لمنصة حصص مصر مجانًا من خلال الضغط على :



