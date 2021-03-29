المشدد 15 سنة لشخص شرع في قتل أخر بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،حكمها في جلستها اليوم بمعاقبة متهم بالشروع في قتل طالب، بمركز فاقوس، بالسجن 15 سنة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة فاقوس من أحد الأهالي يتهم فيه "محمد.أ" وشهرته محمد اللباد بالشروع في قتل "عماد.م" 17 سنة طالب مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس،وذلك عن طريق طعنه طعنتين في البطن بسلاح أبيض سكين مما أدى لإصابته بجرح طعني نتج عنه عاهة مستديمة تمثلت في إستئصال الطحال.

وبسؤال المجني عليه أفاد بأن المتهم تعدي عليه بسلاح أبيض وأحدث ما به من إصابات، نتيجة نشوب مشادة كلامية بينهما .

تم ضبط المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة والتي قررت إحالته الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 31224 لسنة 2020 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 1432 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.