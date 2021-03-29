نشرة أخبار العالم.. تصريحات سودانية جديدة بشأن ملء سد النهضة.. الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا إلى البشر عبر حيوان وسيط.. والرئيس اللبناني: لن أرضخ لـ الحريري

السودان: مقترح إثيوبيا بملء المرحلة الثانية لسد النهضة على شهرين غير كاف

الصحة العالمية: كل الفرضيات حول منشأ كورونا تحتاج لمزيد من الدراسة

قرار عاجل من السعودية عن حضور الجماهير في المباريات

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا إلى البشر عبر الحيوان

الرئيس اللبناني: اتهامات الحريري باطلة





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث الهامة على مدار الساعة، وتصدر ذلك:





السودان: مقترح إثيوبيا بملء المرحلة الثانية لسد النهضة على شهرين غير كاف





أكد مصدر حكومي سوداني، اليوم الاثنين، أن اقتراح إثيوبيا ملء المرحلة الثانية من سد النهضة على شهرين غير كاف.





وقال مصدر حكومي لفضائية "الشرق" السعودية: "نسعى لاتفاق ملزم وقانوني يضمن آلية متوافق عليها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".





وأضاف: "ليس هناك ضمان لالتزام إثيوبيا بمقترح الملء الثاني على شهرين ما لم يكن هناك اتفاقا ملزما".





وتدعم مصر والسودان مقترح تشكيل لجنة وساطة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو التي تقود الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.





وتماطل إثيوبيا في تشكيل لجنة التفاوض الرباعية، قائلة إنه يمكن الاكتفاء بوساطة الاتحاد الإفريقي فقط.





الصحة العالمية: كل الفرضيات حول منشأ كورونا تحتاج لمزيد من الدراسة





أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، أن كل الفرضيات حول منشأ فيروس كورونا "تحتاج إلى مزيد من الدراسة".





جاء ذلك بعدما رجّح تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين أن يكون فيروس كورونا قد انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط انتقلت إليه العدوى من خفّاش، مستبعدا فرضية تسرّب الفيروس من مختبر صيني على خلفية تشكيك بالاستقلالية.





ويأتي التقرير بعد 15 شهرًا من اندلاع جائحة كورونا حول العالم، التي أسفرت عن وفاة أكثر من 2.7 مليون خص حول العالم، وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الدولي.





وفي حين يتواصل تزايد الإصابات بالفيروس جراء متحوّرات أكثر قدرة على التفشي وربما أكثر فتكا على الرغم من حملات التلقيح المتسارعة، تتراوح تدابير الدول بين تشديد الإغلاق أو تخفيفه.





وعاودت المدارس في انجلترا فتح أبوابها في الثامن من مارس الجاري، حيث بدأت المرحلة الثانية من خطة تدريجية لتخفيف قيود الإغلاق، بالسماح بتجمّع ستة أشخاص كحد أقصى في الهواء الطلق وكذلك بممارسة الرياضة، مع الدعوة إلى اليقظة تحسبا من تحورات للفيروس لا تزال البلاد بمنأى منها.





قرار عاجل من السعودية عن حضور الجماهير في المباريات





قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارًا من 17 مايو المقبل.





وبحسب وكالة الانباء السعودية، سيسمح للجماهير المحصنين بالدخول بشكل استثنائي يوم غد في مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.





وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد قررت في السادس من مارس 2020 ، تعليق حضور الجماهير جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب، وذلك بداية من غدٍ السبت "حتى إشعار آخر"، ضمن إجراءات المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقالت وزارة الرياضة السعودية،إن القرار يأتي لمنع انتشار الفيروس، لا سيما في الأماكن ذات التجمعات الكثيفة للحشود البشرية، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.





منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا إلى البشر عبر الحيوان





قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية، إن فرضية انتقال فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر محتملة جدا.





وأشار التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأثنين، إلى أن تفشي فيروس كورونا من مختبر أمر غير مرجح.





وكان فريق دولي من العلماء قد سافر إلى ووهان في الصين، حيث سجلت أول إصابة بـكوفيد-19، لإجراء تحقيق في مصدر الفيروس التاجي الذي اجتاح العالم.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن فريق العلماء أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بجمع المعلومات، وخصوصا تلك المرتبطة بسوق ووهان للمأكولات البحرية.





وتثير مسألة أصل الفيروس "سارس-كوف-2" انقساما بين العلماء، حيث ذهب فريق إلى فرضية انتقاله من الحيوانات إلى البشر أواخر 2019، انطلاقا من سوق ووهان للمأكولات البحرية.





ويذهب فريق آخر إلى القول، بأن الفيروس ربما يكون قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات، الواقع قرب السوق المذكور.





الرئيس اللبناني: اتهامات الحريري باطلة





نفى الرئيس اللبناني ميشال عون السعي للحصول على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يصر على تسمية الوزراء المسيحيين "وقد أصبح غريب الأطوار".





وقال عون في حديث مع صحيفة "الجمهورية اللبنانية"، إن اتهام الحريري له بالسعي للثلث المعطل هو باطل، إذ "هل يعقل أن يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده؟".





ولفت عون إلى أن إحدى مشكلات الحريري أنه مصر على تسمية الوزراء المسيحيين، متجاهلا "أنني مؤتمن استثنائيا على اختيار هذه الأسماء، ليس لأنني أريد حصة لنفسي وإنما لأن القوى المسيحية الأساسية غير مشاركة في مفاوضات التشكيل".





وقال عون: "الحريري يرفض الحوار مع "التيار الوطني الحر"، فيما "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" قررا عدم المشاركة، وبالتالي صار لزاما على أن أملأ هذا الفراغ".





وكشف عون أن الحريري كان منفعلا في آخر لقاء بينهما، لافتا إلى أنه "شرح له كيف أن استنتاجه ليس صحيحا حول الثلث المعطل، إلا أنه خرج من الاجتماع وتلا بيانا تصعيديا ومحضرا سلفا، ما يؤشر إلى نيات مضمرة ومبيتة".





واستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، مؤكدا انفتاحه على أي مبادرة حل تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء، لضمان التقيد بمعياري الاختصاص والتوازن.





كما استغرب عون "تبرير الحريري لما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو".





وقال عون إنه "لاحظ أن الحريري أصبح أخيرا غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من أنني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيرت".





وختم عون قائلا: الحريري يحاول أن يحرجني ليخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، إلا أنني لن أرضخ.