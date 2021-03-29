رامي رضوان: كل الشكر للأبطال الذين شاركوا في تعويم السفينة العالقة

حرص الإعلامي رامي رضوان علي ارسال رسالة شكر إلي الأبطال الذين شاركوا في عملية تعويم السفينة العالقة في قناة السويس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب رامي رضوان: "كل الشكر لأبطالنا اللي شاركوا في عملية تعويم السفينة العالقة في قناة السويس".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين، كالاتي:

- عاشت عقول وسواعد رجالة مصر

- كل التحية والتقدير للسواعد والعقول المنيرة من شباب ورجال مصر العروبة

- عاشوا رجال مصر المخلصين حفظكم الله ودمتم لمصر

- كل التحية والتقدير والاحترام رجال مصر

يذكر أنه تم تعديل مسار سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

https://www.facebook.com/ramyradwan.tv/posts/3780128598773890