مواصفات أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري .. صور

يبحث محبي المغامرة و عشاق الصحراء عن السيارات القوية ذات الدفع الرباعي ليتمكون من المغامرة في اقصي ظروف الطرق الوعرة بسهوله و في هذا السياق نعرض عليكم مواصفات افضل 5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري .





جيب جراند شيروكي





جيب جراند شيروكي مزودة بمحرك 8 أسطوانات 5700 سي سي 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.





تعمل السيارة جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee بنظام الدفع الكلي للعجلات وتتسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية و تستهلك 12.7 لتر من البنزين لكل 100 كم.





تويوتا فورتشنر





تويوتا فورتشنر الشكل الجديد toyota fortuner 2021 في مصر في بمحركين الأول محرك 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وهناك نسخة بمحرك 4000 سي سي بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تم طرح تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في فئتين بنفس تجهيزات الأمان، ويتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية لركبة السائق. بالإضافة لABSو نظام مساعد الفرامل BA، و نظام المساعدة على المرتفعات HA، ونظام الثبات الإلكتروني TSC.





سوبارو vx





تتمتع السيارة سوبارو vx بمحرك بوكسر 4 أسطوانات سعته 2000 سي سي 154 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سعرات أو ناقل حركة اوتوماتيك CVT ، وجيمع نسخ XVبنظام دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران و تتمتع السيارة بمحرك سعته 2500 سي سي بقوة 185 حصان ، و 238 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار نظام x-mode .





سانج يونج تيفولي

تأتي السيارة سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli بمحرك 1600 سي سي، 128 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتتوافر السيارة بخاصية الدفع الرباعي من الفئة الاعلي من السيارة .



