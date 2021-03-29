باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي للتغير المناخي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن دعم بلاده لمبادرتي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بخصوص مكافحة التغير المناخي.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام وشؤون الشرق الأوسط الشيخ طاهر أشرفي، إن خان يدعم المبادرتين اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان، وأطلق عليهما "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".





وأضاف "أشرفي"، أنها مبادرة حيوية تستهدف حماية الإنسان والأرض والطبيعة والعناية بالبيئة وتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بأكمله هي خطوة فريدة من نوعها وفكرة رائدة لتعزيز الأمن البيئي وحماية النفوس وجودة الحياة بشكل شامل والفطرية على وجه الخصوص والطبيعة بشكل عام.





وأكد أن رئيس الوزراء ، أعلن عن انضمام باكستان لهذا المشروع العظيم وتفعيل "مبادرة باكستان الخضراء"، وسوف تشارك بلاده في تفعيل المبادرة داخل باكستان وتسهم في دعم المشروع، وتقديم الخبرات الكبيرة التي تمتلكها لتعزيز وتوسيع دائرة المشاركات والتعاون والتكامل مع الجميع لتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية والأهداف المنشودة.





وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالات هاتفية بعدد من الزعماء العرب، للحديث عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".