نص تحريات الرقابة الإدارية في قضية رشوة رئيس مصلحة الضرائب السابق

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها طلب وأخذ المتهم الأول/ عبد العظيم حسين عبد العظيم عبد الجواد -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- من

المتهمين الثاني/ عصام أحمد حسانين إبراهيم إدريس،والثالث محمد إمام محمد عوض، والرابع / هاني تاج راغب عقيل، وبواسطة المتهم الثاني من المتهمين الخامس/ رضا حمودة عطية حمودة العوني، والسادس ياسر صبري صادق قاسم؛ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مرؤوسیه بمصلحة الضرائب المصرية لإنهاء مصالح ذوي الشأن من عملاء المتهمين سالفي الذكر، وتدخله المباشر لأداء ما يقع ضمن اختصاصاته الوظيفية من أعمال، وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات استصدر إذن النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين.

وأسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل محادثات ولقاءات أكدت اتفاق المتهمين الأول والثالث على تقديم جعل الرشوة للأول مقابل استعمال نفوذه الوظيفي لدى مرهوسیه بقطاع "البحوث ودراسة الاتفاقيات"، وبالمركز الضريبي لكبار الممولين" بمصلحة الضرائب المصرية؛ لتخفيض تقدير قيمة الضريبة المستحقة على شركة "إنترناشيونال بيزنس سيرفس IBS يإخضاع ما تتحصل عليه من عمولة لضريبة القيمة المضافة دون أجور ما تورده من عمالة للجهات المتعاقدة معها، فضلا عن عرضه على وزير المالية استرداد "بنك مصر" فرق الضريبة المحصلة عن عوائد أذون خزانة فرع البنك بإمارة "دبي" -بدولة الإمارات العربية المتحدة- بتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين خمسة وسبعين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا إصداره قرارا برئاسة الشاهد الرابع عشر بشری جید عبيدالله قديس باخوم مأمورية ضرائب جنوب الوادي"، وفي إطار تقديم المتهم الثالث جعل الرشوة في تلك الواقعة أكدت التحريات سبق أخذه مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه من المتهم الثالث في غضون نهاية أغسطس 2011 عقب لقاء جمعهما بفندق هيلنان لاند مارك" بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، وكذا أخذه منه ساعة يد رجالي ماركة "رولكس" تقدر بمائة وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة جنيه في غضون أكتوبر 2016 عقب لقاء جمعهما بفندق "فور سيزونز بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، وكذلك أخذه منه مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه عقب لقاء جمعهما بفندق "هیلنان لاند مارك" - المشار إليه بمطلع نوفمبر 2016، فضلا عن سداد المتهم الثالث نفقة إقامة المتهم الأول - في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2011- بفندق "ريكسوس" بإمارة دبي إبان حضوره مؤتمرا اقتصاديًا هناك، ونفقة انتقاله لحضور هذا المؤتمر بإمارة أبوظبي" وإعاشته طوال فترة سفره والتي تقدر إجمالا بخمسة وأربعين ألف جنيه، وقد تمكن الشاهد بتاريخ 2018/۱۲/2 من رصد وتسجيل أخذ المتهم الأول من الثالث هاتفا محمولا ماركة أي فون ۱۱ داخل حقيبة بيضاء - الذي ضبط بمسكنه - عقب لقاء جمعهما بفندق هيلتان لاند مارك، وكذا رصد وتسجيل أخذه منه مبلغ خمسين ألف جنيه داخل ظرف أبيض عقب لقاء جمعهما بذات الفندق بتاریخ ۲۰۱۹/۱۲/۲۷، وقد أضافت التحريات اتفاق المتهمين الأول والرابع على تقديم جعل الرشوة للأول مقابل نقل وترقية بعض العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.





وكان من ذلك ترقية الشاهدين السابع عشرا صبح جمعة عبدالرحمن مصطفي والثامن عشرا هاني برهام محمد برهام إلى منصب "مدير إدارة فحص بمأموريتي ضرائب مدينة نصر والنزهة ونقل الشاهد التاسع عشرا مصطفى أحمد السيد السيد مسعود من مأمورية ضرائب السلام إلى مكتب ضرائب العبور، وفي إطار تقديم المتهم الرابع جعل الرشوة في تلك الواقعة تمكن الشاهد بتاريخ 2۰۱۹/۱۱/22 من رصد وتسجيل ذهاب المتهمين الأول والرابع إلى حانوت كونكريت للملابس الجاهزة بمركز "كايرو فيستيفال سيتي" التجاري بالتجمع الخامس حيث اختار المتهم الأول بدلتين رسميتين استلمهما المتهم الرابع لاحقا وسدد مبلغ عشرة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيه ثمنا لهماأخذ المتهم وبتاريه 2019/۱۱/۲۷ تمكن الشاهد من رصد وتسجيل حصول الأول علي البدلتين من الرابع عقب لقاء جمعهما مع المتهم الثاني والشاهد الحادي والعشرين محمود علي محمد ضبع بفندق "هیلنان لاند مارك" - إذ ضبطت إحداهما بمسكن المتهم الأول - وقد أضافت التحريات شراء المتهم الرابع صندوق مأكولات بحرية من حانوت بمحافظة السويس قدمه للمتهم الأول أمام مسكنه، وكذا سداده مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه تكلفة إقامة نجل المتهم الأول بفندق "سيفا شرم" بمدينة شرم الشيخ.