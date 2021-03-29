4 محطات في قضية أرض سوديك.. إلغاء حكم سجن والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وسداد 1.315 مليار جنيه للدولة

قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بإنهاء حكمها بالتصالح في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية رقم 2962 لسنة 2011 السيدة زينب والمقيدة برقم 310 كلي جنوب القاهرة المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة بانقضاء الدعوي بالتصالح.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف و اشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وامانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد.. ويرصد موقع صدى البلد 4 محطات في تلك القضية منذ إقامتها داخل اروقة محكمة الجنايات.

المحطة الأولى





قدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.





المحطة الثانية





طالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

المحطة الثالثة





قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه.

المحطة الرابعة





وفى 2018 تقدم محمد مجدى حسين راسخ بطلب لتصالح امام لجنة استرداد الأموال المهربة، وعقدت شركة سوديك منفردة بتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع حيث التزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.