تفقدت مصنع تدوير المخلفات.. وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس منظومة النظافة بالمحافظة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث عرضت المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وموقف تنفيذ البنية التحتية لها، واستمعت للمشكلات التي تواجه المحافظة في رفع كفاءة منظومة النظافة.





وفيما يخص القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمحافظة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاشراك هذا القطاع بشكل رسمي في منظومة إدارة المخلفات للاستفادة من خبراتهم وتوفيق أوضاعهم.





وأوضحت أنه يتم حاليا تسجيل بياناتهم على موقع وزارة التضامن الإجتماعي التى تعمل على توفير مظلة تأمينية وحماية اجتماعية لهم، وتم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على منحهم مسمى وظيفي في بطاقة الرقم القومي يمكنهم من استخراج تصاريح مزاولة المهنة طبقا لقانون المخلفات الجديد.





وعرض محافظ السويس إمكانية إقامة مدفن للمخلفات الخطرة بالمحافظة بمنطقة وادي حجول، حيث أكدت الوزيرة أنه سيتم دراسة مدى ملائمة هذا الموقع وعرضه على القطاع الخاص للمشاركة في انشائه وإدارته.





وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد عقب الاجتماع المدفن الصحي للتخلص الآمن من المخلفات الذى يتم تنفيذه بمحافظة السويس، لمتابعة ما تم من أعمال التنفيذ، حيث أن المدفن الواقع فى ك 5 طريق الإسماعيلية السويس يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لاستقبال المرفوضات الناتجة عن مصنع التدوير المجاور له.





ووصلت نسبة التنفيذ فى المدفن حوالى ٧٥ % ومن المقرر تسليمه خلال شهر أبريل القادم، ويتم تنفيذه على مساحة حوالى 10 فدان منها مساحة المبنى الادارى والطرق، وتم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 2 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 50 فدان.





وبحثت الوزيرة إمكانية إنشاء خلية عاجلة بالمدفن كاجراء احترازي في حالة إذا ما نجم عن أزمة جنوح إحدى السفن بقناة السويس أية مخلفات تستدعي التخلص الآمن منها.



