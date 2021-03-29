ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج النقرس .. كيف تقضي على نوبات الألم بسرعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:30 م
علاج النقرس .. كيف
علاج النقرس .. كيف تقضى على نوبات الالم بسرعة
Advertisements
اسماء محمد
يعد النقرس من أكثر الامراض المنتشرة ف مجتمعنا وهو عبارة عن نوع من التهاب المفاصل تتشكل فيه بلورات صغيرة داخل وحول المفاصل، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم.

ووفقا لما ذكره موقع " nhsinform " تؤثر الحالة بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والنساء بعد انقطاع الطمث، وبشكل عام يعتبر النقرس أكثر شيوعًا عند الرجال منه لدى النساء.

يمكن أن يكون النقرس مؤلمًا للغاية ومنهكًا ، ولكن العلاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع المزيد من النوبات.

علاجات النقرس
إذا كنت مصابًا بالنقرس ، فإن العلاج متاح من طبيبك العام من أجل:

تخفيف الأعراض أثناء النوبة: يمكن القيام بذلك باستخدام أكياس الثلج وتناول الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكولشيسين أو  الكورتيكوستيرويدات وتناول أي دواء تم وصفه لك في أقرب وقت ممكن بعد أن تلاحظ نوبة ،و يجب أن يبدأ تأثير هذا في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وراحة ورفع الطرف، وتجنب طرق أو إتلاف المفصل المصاب.

منع المزيد من النوبات: من خلال مجموعة من التغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن أو تغيير نظامك الغذائي ، وتناول الأدوية التي تخفض مستويات حمض البوليك ، مثل الوبيورينول 
مع العلاج ، يستطيع العديد من الأشخاص تقليل مستويات حمض اليوريك لديهم بشكل كافٍ لإذابة البلورات التي تسبب النقرس، ونتيجة لذلك لا يتعرضون لهجمات أخرى. ومع ذلك ، عادة ما يكون العلاج مدى الحياة مطلوبًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.. وأشهر أنواعها

احذر.. 5 طرق طبيعية لتقليل حمض اليوريك في الجسم

بطرق مختلفة.. علاج غضروف الظهر دون جراحة

علاج النقرس في المنزل بأطعمة ووصفات طبيعية

ترشيحاتنا

شاهد | رد فعل أبطال ملحمة تعويم السفينة الجائحة بقناة السويس بعد زيارة الرئيس اليوم

بعد تصريحاته مع عمرو أديب.. دعوى قضائية ضد شريف دسوقي تطالبه بـ 5 ملايين جنيه

بيان اليمن بشأن سد النهضة: الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

قرار عاجل من ملك البحرين بشأن إسرائيل

الخطوط الحمراء لـ مصر وتعويم السفينة .. خبراء وعسكريون يحللون رسائل الرئيس

العدالة الغائبة.. تعليق خالد الغندور على قرار اتحاد السلة ضد الزمالك بسبب مباراة الأهلي ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش