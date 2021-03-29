علاج النقرس .. كيف تقضي على نوبات الألم بسرعة

يعد النقرس من أكثر الامراض المنتشرة ف مجتمعنا وهو عبارة عن نوع من التهاب المفاصل تتشكل فيه بلورات صغيرة داخل وحول المفاصل، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم.
ووفقا لما ذكره موقع " nhsinform " تؤثر الحالة بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والنساء بعد انقطاع الطمث، وبشكل عام يعتبر النقرس أكثر شيوعًا عند الرجال منه لدى النساء.
يمكن أن يكون النقرس مؤلمًا للغاية ومنهكًا ، ولكن العلاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع المزيد من النوبات.
علاجات النقرس
إذا كنت مصابًا بالنقرس ، فإن العلاج متاح من طبيبك العام من أجل:
تخفيف الأعراض أثناء النوبة: يمكن القيام بذلك باستخدام أكياس الثلج وتناول الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكولشيسين أو الكورتيكوستيرويدات وتناول أي دواء تم وصفه لك في أقرب وقت ممكن بعد أن تلاحظ نوبة ،و يجب أن يبدأ تأثير هذا في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وراحة ورفع الطرف، وتجنب طرق أو إتلاف المفصل المصاب.
منع المزيد من النوبات: من خلال مجموعة من التغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن أو تغيير نظامك الغذائي ، وتناول الأدوية التي تخفض مستويات حمض البوليك ، مثل الوبيورينول
مع العلاج ، يستطيع العديد من الأشخاص تقليل مستويات حمض اليوريك لديهم بشكل كافٍ لإذابة البلورات التي تسبب النقرس، ونتيجة لذلك لا يتعرضون لهجمات أخرى. ومع ذلك ، عادة ما يكون العلاج مدى الحياة مطلوبًا.