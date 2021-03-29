علاج النقرس .. كيف تقضي على نوبات الألم بسرعة

يعد النقرس من أكثر الامراض المنتشرة ف مجتمعنا وهو عبارة عن نوع من التهاب المفاصل تتشكل فيه بلورات صغيرة داخل وحول المفاصل، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم.





ووفقا لما ذكره موقع " nhsinform " تؤثر الحالة بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والنساء بعد انقطاع الطمث، وبشكل عام يعتبر النقرس أكثر شيوعًا عند الرجال منه لدى النساء.





يمكن أن يكون النقرس مؤلمًا للغاية ومنهكًا ، ولكن العلاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع المزيد من النوبات.