شاهد .. كيفية إصلاح مكيف السيارة وتنظيف الفلتر بنفسك قبل الصيف

من منا يستطيع ان يستغني عن مكيف السيارة خصوصا في الصيف، فهو يعمل على تقليل درجة حرارة الجو في مقصورة السيارة الداخلية، والعديد من قائدي السيارات يواجهون مشكلات فنية تتعلق بالمكيف خصوصا مع قدوم فصل الصيف لعدم استخدامه منذ وقت طويل ، وفي هذا السياق نتناول الموضوع التالي حول كل ما يخص تكييف السيارة.









أجزاء مكيف السيارة

1– كباس الفريون

2– مكثف

3– صمامات

4– مبخر

5– غاز الفريون

6– خزان السائل









الأجزاء الرئيسية للمكيف





– الكباس

يتكون الكباس من مجموعة مكابس، تقوم بضغط غاز التبريد (الفريون)، والذي يقوم بدوره بتحويل الغاز إلى سائل، ومن ثم ينتقل إلى المكثف على هيئة رذاذ سائل مضغوط.









2– المكثف

يقع المكثف أمام مبرد المحرك، يمر من خلاله السائل بدرجة حرارة عالية بسبب تعرضه للضغط، وفي نفس الوقت يمر الهواء الخارجي فوق المكثف، ما يؤدي إلى خفض حرارة السائل نتيجة امتصاص الهواء للحرارة، ومن ثم يصل إلى صمام التمدد.









3– صمام التمدد

يعمل صمام التمدد على رفع الضغط من سائل الفريون، ما يؤدي إلى تبخره وانخفاض درجة حرارته، ومن ثم ينتقل الغاز إلى المبخر.









4– المبخر

يحتوي المبخر على عدة أنابيب يمر خلالها غاز التبريد، وعند ملامسة هواء الغرفة له يقوم سائل التبريد بامتصاص الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض حرارة الهواء حوله، ومن ثم تقوم المراوح بدفع الهواء البارد إلى داخل السيارة، مما يخفض حرارة المقصورة، في حين ترتفع حرارة السائل داخل المبخر ثم يعود الهواء بعد أن ينخفض ضغطه وترتفع حرارته إلى الضاغط مرة أخري من خلال الصمام، لتعود دورة التبريد من جديد.









5– خزان السائل

يعمل خزان السائل على تخزين سائل التبريد (الفريون) وتجفيفه في ذات الوقت، وتنقيته من الشوائب.









ترموستات مكيف السيارة

ترموستات مكيف السيارة هي المسؤولة عن تنظيم درجة الحرارة داخل السيارة فهي تشعر بزيادة درجة الحرارة لتزيد من وقت تشغيل الكباس وتشعر ايضا بالبرودة داخل السيارة .









إصلاح مكيف السيارة

عند تلف مكيف السيارة يجب ان تذهب لفني متخصص ليقوم باختبار اجزاء التكييف لأن العطل يمكن ان يكون بسبب الفلتر او المكثف او الكباس او الثلاجة الداخلية و اخف هذه الاعطال واقلها تكلفة هو انسداد فلتر التكييف و سنعرض عليكم في الفيديو التالي كيفية تنظيفه.