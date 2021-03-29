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أخبار العالم

سفير الإمارات: تعويم سفينة قناة السويس يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:10 م
الإمارات: تعويم سفينة
الإمارات: تعويم سفينة قناة السويس يثبت للعالم كفاءة المصريين
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قسم الخارجي
أشاد السفير الإماراتي لدى القاهرة الدكتور حمد سعيد الشامسي، بنجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، والتي عطلت حركة الملاحة في القناة لنحو أسبوع.

وقال سفير الإمارات في تغريدة على تويتر "إن الإنجاز العظيم الذي حققته مصر في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي".

واختتم السفير سعيد الشامسي تغريدته قائلا "هنيئًا لمصر قيادة وشعبًا".

وحرصت دول عربية وغريبة عدة على تهنئة مصر، اليوم الاثنين، بنجاحها في تجاوز أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وبدأت فجر الاثنين عملية جديدة  لتعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

فيما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، نجاح جهود تعويم السفينة العملاقة وعودة الملاحة في القناة.
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