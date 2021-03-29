بعلم مصر.. الفريق أسامة ربيع يودع السفينة البنمية بعد تعويمها ..شاهد

حرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على وداع السفينة الجانجة بالترقيم 151 بالمجري الملاحي للقناة، برفقة الاستشارين وأعضاء غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي.





ورصد موقع صدى البلد، فرحة الفرق المشاركة في أعمال التعويم، ورفع الأعلام المصرية على القاطرات المشاركة في أعمال التعويم.





ووصلت السفينة البنمية الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس، مساء اليوم إلى البحيرات المرة E1، استعدادا لفحصها والتأكد من سلامة البدن.





وكانت السفينة، قد غادرت، صباح اليوم الاثنين، الترقيم 151 بالمجري الملاحي للقناة، بعد نجاح عملية التعويم، بمشاركة 15 قاطرة وكراكتين.





وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.





واستأنفت المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما سمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.





ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.



