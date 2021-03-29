189 ألف جنيه من الأورمان لـ 27 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف بالبحيرة

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة البحيرة إن جمعية الأورمان قدمت لـ 27 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 189 ألف جنيه بواقع 7000 جنية لكل حالة خلال شهر مارس؛ لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل.





من ناحيته أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات.