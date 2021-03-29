وزير التعليم العالي ينعى الدكتورة فرحة الشناوي

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فرحة الشناوي نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الأسبق. وعميد طب جامعة المنصورة الأسبق، وعضو مجلس النواب في دورته الحالية ، داعيا الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.