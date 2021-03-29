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تعليم

وزير التعليم العالي ينعى الدكتورة فرحة الشناوي

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:30 م
الدكتورة فرحة الشناوي
الدكتورة فرحة الشناوي
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نهلة الشربيني
نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فرحة الشناوي نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الأسبق. وعميد طب جامعة المنصورة الأسبق،  وعضو مجلس النواب في دورته الحالية ، داعيا الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

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يذكر  أن الدكتور فرحة كانت من أوائل الحاصلين على الدكتوراه في علم المناعة من فرنسا، وقد ساهمت في تأسيس برنامج زراعة الكبد، وتم تكريمها عام ٢٠١٨ من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها امرأة متميزة، كما حصلت على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية.
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