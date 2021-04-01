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أستاذ علم انتشار الأوبئة: فكرة اللقاح هي الحل الوحيد أمام البشرية في محاربة كورونا.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات وعلم انتشار الاوبئة، إن فكرة اللقاح هي الحل الوحيد أمام البشرية في ظل الجوائح والأزمات والتي من الممكن أن تنتهي بعدد من الطرق منها العلاج الجيد والفعال للمرض.

وأضاف عنان خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه من الطرق التي من الممكن أن تقضى على جائحة كورونا هي العزل للمصابين وهو ما تم ولكن لم يقضي على المرض واستمر وتحور.

وتابع  أستاذ اقتصاديات وعلم انتشار الأوبئة، أنه يتم العمل على إنتاج لقاح ومصل وهو ما يتم خلال تلك الفترة مثلما تم في العديد من الأمراض وأعطى نتيجة مثل مرض شلل الأطفال.

وأشار عنان إلى أن هناك معايير هامة للقاحات وهى السلامة والفعالية والأمان وهو ما تم من خلال التجارب السريرية واعطى نتائج جيدة.
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