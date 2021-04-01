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فن

مع الحلوين.. شاهد.. أحدث ظهور لـ نيكول سابا برفقة خالد سليم وليلى أحمد زاهر

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت نيكول سابا برفقة الفنان خالد سليم وليلى وملك أحمد زاهر وداليا مصطفى، وعلقت قائلة: "مع الحلوين قريبا".


وأبدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا انزعاجها من الكلام الذي وصلها على لسان ممثلة رفضت ذكر اسمها، شمتت بها في أحد المجالس، ساخرة من تواجدها في المنزل، دون تصوير أي أعمال جديدة.


وأكدت نيكول أنها ترفض تصرف تلك الفنانة، فلا أحد يعلم ما الذي يعرض عليها، أو ما هي الأسباب التي تدفعها إلى رفض أو قبول أي عمل جديد.


واعتبرت نيكول سابا، خلال ظهورها مع الإعلامي رودولف هلال ضمن برنامج "المواجهة"، أن سوق الدراما في لبنان يتوقف على شركتين هما "ايجل فيلمز" و"الصباح اخوان"، وهما يلجآن دائمًا إلى الالتفاف حول الفنانات أنفسهن.


وأبدت نيكول سابا عتابها على ما حصل معها بمسلسل "الهيبة"، إذ وقعت على المشاركة في الجزأين الثاني والثالث، وهذا ما جعلها تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسلين في مصر، بغية خوض هذه التجربة الجديدة.


مع الحلوين.. شاهد.. أحدث ظهور لـ نيكول سابا برفقة خالد سليم وليلى أحمد زاهر
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