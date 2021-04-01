السيسي: مستعدون لتوفير كل ما يلزم لتوطين صناعة الأدوية في مصر.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بضروروة الاهتمام بتوطين صناعة أدوية الاورام ومثبطات المناعة فى مصر، قائلًا " نحن مستعدين لكل ما يلزم لتوطين صناعة أدوية الأورام مثبطات المناعة فى مصر، قولوا لنا ما هو المسار".





وأضاف السيسى، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية،" منتظرين توجيهاتكم سواء بتشجيع شركات القطاع الخاص أو قطاع الاعمال لتوطين صناعة أدوية الأورام فى مصر".





وأوصى الرئيس مستشاره للصحة ان ياخذ الموضوع على محمل الأهمية بحيث ان نستطيع تلبية 100% من مطالبنا لتصنيع أدوية الأورام، وتوفير التكنولوجيا الموجودة والمتاحة والتى نحتاج لها لتصنيع الادوية الخاصة بالسرطان.







