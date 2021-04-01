الرئيس السيسي: متبقى لمصر تصنيع أدوية الأورام.. وكورونا أعطانا دروسا مهمة جدا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه متبقى لدى مصر تصنيع أدوية الأورام، موجها حديثه للدكتور مصطفى مدبولى: "رئيس هيئة الأطباء يا دكتور مصطفى قال إننا مستعدون لعمل ما يمكن علشان يكون لدينا خامات طبية لينا".









وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن فيروس كورونا والتعامل معه أعطى مصر دروسا مهمة جدا، وهى عدم احتياجنا لمواد خام من الخارج إلا نادرا.









فى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، وقال: "بدأنا من مارس 2020 قبل أن تظهر أول حالة لدينا".







