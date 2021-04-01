وزيرة الصحة: مصر تقوم بإنتاج 96% من استهلاك الأدوية ونعمل على تصنيع المواد الخام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مدينة الدواء بها كل أنواع خطوط الإنتاج على أعلى مستوى من الكفاءة لكل أنواع المستحضرات الطبية سواء كانت مناطق عقيمة ومناطق غير عقيمة.





وأضاف "زايد" خلال لقاء خاص عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد بالمدينة جميع أنواع الكبسولات والمستحضرات الدوائية، موضحة أنها ليست لديها قدرة على المنتجات فقط التى ستقوم بإنتاجها بأسمها، بل لديها القدرة على التصنيع لأفريقيا والشرق الأوسط.





وتابعت: "كنا حريصين فى وجود أى وزير صحة من الدول العربية والأفريقية أنه يعمل زيارة للمدينة"، لافتة إلى أنه يتم العمل أن يكون هذا المكان أحد قلاع التصنيع التصنيع الدوائي فى الشرق الأوسط وأفريقيا بمصر والمنطقة.





وأكدت أن مصر تقوم بإنتاج حوالي 96% من استهلاكها للأدوية، حيق يتم التركيز حاليا على تصنيع المواد الخام للأدوية، خاصة بعد جائحة كورونا.



