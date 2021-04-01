بكلمات مؤثرة.. لماذا تذكر الرئيس الدكتور الراحل صلاح الشاذلي ووجه لأسرته التحية؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "لازم تبنوا قدرة حقيقية في إنتاج دواء فعال حقيقي في هذه المدينة، وعند صناعة مضاد حيوي داخل مصانع تلك المدينة يكون لا يقل عن فعالية بل يتفوق على أى مضاد حيوي مثيل له في أرقى دول العالم، وذلك لأن تلك المصانع تم إنشاؤها لهذا الهدف من جودة الدواء".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مدينة الدواء بالخانكة اليوم الخميس، أننا "لن أنسي مجهود الجندي المجهول الذي تحرك في دراسات وأبحاث تخص هذه المدينة منذ 8 سنوات ماضية، ألا وهو "اللواء الدكتور صلاح الشاذلي"، كما أن الرئيس السيسي وجه التحية والشكر له ولأسرته، معقباً: "احنا مش هننسي أبداً الرجال العظام اللي شالت على كتفها أعمال تستمر لـ سنوات مضت حتى يتم هذا المشروع".
وأشار إلى أن كثيراً من المصريين يتكلمون عن مشتقات البلازما، مع العلم أن فكرة مشتقات البلازما كان حلما خلال الـ 5 أو 6 سنوات الماضية، وكان غير متاح لان تصنيعها معقد ويحتاج منظومة شديدة الاحكام والجودة، مؤكدًا أنه خلال سنتين سننتهى من مصنع مشتقات البلازما التى نقوم باستيرادها من الخارج، موضحًا أننا نمتلك عدد سكان كبيراً ومن خلاله نستطيع أن نتحصل على هذه البلازما المهمة جداً.