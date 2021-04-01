بكلمات مؤثرة.. لماذا تذكر الرئيس الدكتور الراحل صلاح الشاذلي ووجه لأسرته التحية؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "لازم تبنوا قدرة حقيقية في إنتاج دواء فعال حقيقي في هذه المدينة، وعند صناعة مضاد حيوي داخل مصانع تلك المدينة يكون لا يقل عن فعالية بل يتفوق على أى مضاد حيوي مثيل له في أرقى دول العالم، وذلك لأن تلك المصانع تم إنشاؤها لهذا الهدف من جودة الدواء".







وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مدينة الدواء بالخانكة اليوم الخميس، أننا "لن أنسي مجهود الجندي المجهول الذي تحرك في دراسات وأبحاث تخص هذه المدينة منذ 8 سنوات ماضية، ألا وهو "اللواء الدكتور صلاح الشاذلي"، كما أن الرئيس السيسي وجه التحية والشكر له ولأسرته، معقباً: "احنا مش هننسي أبداً الرجال العظام اللي شالت على كتفها أعمال تستمر لـ سنوات مضت حتى يتم هذا المشروع".





