المصريون عن موكب نقل المومياوات: حدث استثنائي يدعونا للفخر





تستعد مصر لحدث استثنائي كبير يوم ٣ أبريل المقبل، حيث أنه من المقرر نقل "موكب المومياوات الملكية"، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ويعد هذا الحدث من أهم أحداث عام 2021، وينتظره الملايين من الأشخاص على المستوى المحلي والعالمي.









ورصدت عدسة صدى البلد، آراء المواطنين حول أهمية هذا الحدث، وما يمثله من خطوة كبيرة مشرفة أمام العالم أجمع، وعن تعليقهم حول الاستعدادات والترويج للحدث.









وفي البداية، أوضح أسامة عادل أنه فخور بحضارة مصر العظيمة، وأن هذا الحدث يدعو كل إنسان للفخر بكونه من أبناء الفراعنة، ومن شأنه ان يحسن من قوة مصر السياحية خلال الفترة المقبلة.









وتابع أيمن كريم أن مصر على أتم الاستعداد لابهار العالم بموكب المومياوات، وأن خطة مصر للتنمية والاهتمام بالآثار شيء يدعو للفخر ويستحق الاجلال والتعظيم.









وأشار محمود رجب أن الحدث يمثل أهمية كبيرة له، فهو شيء لم يتكرر، وأن العالم كله سيشهد قوة مصر، خاصةً بعد اجتياز العديد من الأزمات مؤخرا، ونجاح الإرادة المصرية في تعويم السفينة الجانحة بالقناة، كل ذلك من شأنه ابراز عظمة ودور مصر الكبير امام العالم.









واختتم مروان تامر أن مصر تشهد تطورات تدعونا للفخر بها، وتتجه الدولة والحكومة لتنشيط السياحة بصورة تليق بالفراعنة وحضارة ال7000 عام.