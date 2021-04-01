نقل المومياوات الملكية | سقنن رع .. أول من قاتل ضد الهكسوس واستشهد فى المعركة

يرتقب العالم خلال الـ48 ساعة القادمة، حدثا عالميا فريدا من نوعه يقع على الأراضي المصرية 3 أبريل وهو "موكب المومياوات الملكية"، التى تجوب شوارع القاهرة بدءا من المتحف المصري بميدان التحرير، وصولا إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.





ويضم الموكب 22 مومياء، لملوك وملكات مصر التابعين لأسرات مختلفة ما بين الأسرة الـ17، وحتي الأسرة الـ20، وهم "الملك رمسيس الثاني - رمسيس الثالث - رمسيس الرابع - رمسيس الخامس - رمسيس السادس - رمسيس التاسع - تحتمس الثاني - تحتمس الأول - تحتمس الثالث - تحتمس الرابع - سقنن رع - حتشبسوت - أمنحتب الأول - أمنحتب الثاني - أمنحتب الثالث - أحمس نفرتاري - ميريت آمون - سبتاح - مرنبتاح - الملكة تي - سيتي الأول - سيتي الثاني".

ويعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الملك "سقنن رع":

1- من أعظم ملوك مصر الفرعونية، فكان له السبق في بدء القتال والصد الفعلي لحملات الهكسوس على مصر





2- ابن الملك "سانخت آن رع تاعا الأول"، وولد عام 1656 قبل الميلاد





3- تزوج سقنن رع من الملكة "إياح حتب" وأنجب منها كلا من الملك كامس آخر ملوك الاسرة، والملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة.





4- مات الملك "سقنن رع" أثناء معاركه ضد الهكسوس عام 1570 أو عام 1580 ق.م، ولا تزال آثار جراح معركته الاخيرة موجود على جمجمته.





5- تم تحنيط جسده بشكل متسرع، ويرجع السبب لإعتقاد أنه خوفا على الجسد من التعفن، فتم تحطينه في مكان المعركة





6- عثر على مقبرته في خبيئة "دراع أبو النجا" عام 1881م





7- كان معتدل القامة، وبلغ طوله 170سم.