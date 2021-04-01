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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الزمالك تغادر القاهرة للقاء مولودية الجزائر

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:32 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
غادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق المولودية.

ويلتقي الزمالك مع المولودية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويترأس بعثة الفريق المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة مواجهة المولودية.

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – حسام أشرف

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.
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