الصحفيين ترسل sms بأرقام اللجان لكل عضو بالجمعية العمومية

أرسلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين رسائل sms لكل أعضاء الجمعية العمومية بأرقام الأعضاء باللجان بنادى المعلمين بالجزيرة .





كما وضعت اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين ، واجتماع الجمعية العمومية، إرشادات هامة للناخبين .





١- الجمعة (۲ أبريل ۲۰۲۱) إجتماع الجمعية العمومية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

٢- يشترط وجود کارنيه النقابة والبطاقة الشخصية أو مايحل محلها للإدلاء بالصوت.





٣- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، وتوفير الكحول الطبي بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة.





٤- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.





٥- عند اكتمال الجمعية العمومية بحضور (۲۵٪) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة لمناقشة جدول الأعمال بالسرادق المحدد بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.





٦- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عملیات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.





٧- تيسيرا على الزملاء يتم التصويت فور إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة في ساعة في حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام.





٨- لاتبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.





٩- الانتخابات ستجري في (۳۲) لجنة إنتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين بالجزيرة بالاضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية وأن النقابة إستعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة له للاشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.





١٠- طالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات.





١١- تجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.





١٢- تسمح بتواجد (۳ ) مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية بحد أقصى خلال التصويت وفي حالة زيادة العدد سيتم اجراء قرعة لاختيار ۳ وفقا للقانون.





١٣- فى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (47.50) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 3أبريل ۲۰۲۱ من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء وذلك بمقر نادی

المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .





١٤- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .





١٥- فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل ۲۰۲۱، ويكون ا نعقادها صحيحة بحضور (۲۵٪) من الأعضاء المسددين للاشتراك .





١٦- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام ۲۰۲۰ على الأقل، ويمكن سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.





١٧-كتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء.





١٨- اى إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.





١٩- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.





٢٠-ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد

المرشحين تحت السن أو فوق السن .





٢١-تحدید فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى (6) زملاء من المرشحين العضوية المجلس على أن يكون بينهم (۳) زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.



